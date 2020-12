Sport Santo Antônio conquista o bicampeonato do Atalaiense de Futebol Master

As equipes Masters do Sport Santo Antônio e do Girador entraram em campo na tarde deste sábado (12), no Estádio O Luizão, para disputar o título do 3º Campeonato Atalaiense da categoria. Nos pênaltis, a equipe do Distrito Santo Antônio se sagrou bicampeã.

Quem esteve em campo durante os primeiros 45 minutos foi o prefeito Chico Vigário, jogando na lateral direita e ajudando sua equipe a conquistar mais um título.

No primeiro tempo, o goleiro Júnior Vigário bateu falta perfeita e abriu o placar para o Sport. Na segunda etapa, Erinaldo Salú deixou tudo igual para o Girador.

O empate em 1 a 1 levou a disputa para os pênaltis. Melhor para o Sport que não errou nenhuma cobrança e venceu por 5 a 3. O título foi dedicado a dois ex-jogadores da equipe que faleceram recentemente, o Tutú e o José Cícero.

O terceiro lugar ficou com a equipe do Deus É Fiel e o quarto lugar com o Show de Bola. O melhor goleiro foi o Edvaldo dos Santos (Girador) e o artilheiro foi o Luiz Henrique (Sport).

A realização desta competição é uma forma que o Governo Municipal encontrou de oportunizar e incentivar a prática do futebol para os “antigos” craques dos gramados atalaienses.