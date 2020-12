Homem de 31 anos é o 24º óbito por covid-19 registrado em Atalaia.

Atalaia registrou nesta sexta-feira (11), mais uma morte em decorrência da covid-19. Trata-se de um homem de 31 anos, que não tinha comorbidades e que estava internado no Hospital da Mulher, em Maceió, vindo a falecer nesta unidade hospitalar. Esta é a 24ª morte registrada no município e a 2.371ª no Estado.

Foi a segunda pessoa mais jovem a falecer por complicações após contrair o coronavírus na cidade. A mais jovem foi uma adolescente de apenas 14 anos.

Vale destacar que o óbito confirmado por covid-19 nesta sexta-feira se refere à inclusão no Boletim Epidemiológico do Cievs e não a data da morte.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) através do Boletim epidemiológico desta sexta-feira, 11, confirma que, nas últimas 24 horas, Alagoas registrou 3.614 novos casos suspeitos de Covid-19. Um aumento de 66,21% em comparação a ontem (10), quando havia 5.458 casos sendo investigados. Ao todo, agora, são 9.072 casos em investigação laboratorial no estado.