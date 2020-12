Viaduto no entroncamento das BRs 101 e 316 é liberado para tráfego em Alagoas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou, nesta sexta-feira (11), o tráfego de veículos no viaduto que fica na interseção das BRs 101 e 316, no local conhecido como 'Trevo da Morte', no município do Pilar. Também foram entregues hoje, mais 12 quilômetros de pista duplicada na BR-101, no trecho localizado entre os Kms 92 e 104.

De acordo com o DNIT, os serviços fazem parte da segunda etapa de entregas no lote 4 da rodovia federal. No total, foram entregues 18 quilômetros de pista duplicada e dois viadutos. A primeira etapa aconteceu em junho deste ano com a entrega dos primeiros seis quilômetros, entre o km 124 e o km 130, e a liberação do tráfego no viaduto que faz a interseção entre a BR-101 com a rodovia estadual AL-220.

Novo viaduto

O viaduto liberado nesta sexta-feira está localizado no km 99 da BR-101, no município do Pilar. O local é a principal interseção entre a BR-101 e a BR-316, que era considerada um ponto crítico devido ao grande volume de veículos que trafegam diariamente pelo local. Agora, os motoristas contam com o viaduto que elimina a interseção e os riscos de trafegar pela região, sendo um empreendimento fundamental para redução do número de acidentes no trecho.

Nas redes sociais, o ministro da Infraestrutura do Governo Tarcísio Gomes de Freitas deu a notícia da liberação do tráfego no local, ressaltando que a obra havia sido um compromisso do governo federal no ano passado.

"Atenção, Alagoas. Aquele entroncamento da BR-101 com a BR-316 tristemente conhecido como "Trevo da Morte" não existe mais. Governo @JairMessiasBolsonaro assumiu o compromisso no ano passado e acabamos de cumprir, liberando hoje o viaduto que interliga as rodovias, além de mais 12km de pista duplicada. Chegamos a 50km de 101 duplicada no estado", diz a mensagem postada pelo ministro no Instagram.