Comunidade do Povoado Olhos D’água será beneficiada com Creche Municipal e Quadra Poliesportiva

Em breve, a comunidade do Povoado Olhos D’água será beneficiada com uma quadra poliesportiva coberta e iluminada, e também como um moderno Centro de Educação Infantil para atender crianças em idade de creche.

As obras estão sendo realizadas pelo Governo Municipal, em atendimento a uma reivindicação da população do Povoado Olhos D’água, que fica afastado do centro urbano e necessita de serviços de qualidade próximo a suas casas.

Com o término da obra previsto para fevereiro de 2021, a Creche Municipal vai possuir instalações modernas e vai atender as famílias residentes naquela localidade, com toda qualidade e o conforto que as crianças atalaienses merecem.

Em fase mais avançada, a obra da Quadra Poliesportiva vai atender os alunos da Rede Municipal de Ensino para prática de atividades esportivas e de lazer, além de atender toda a comunidade residente no entorno.