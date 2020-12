Deputada Fátima Canuto solicita implantação de complexo nutricional no município de Atalaia

Treze processos foram analisados e votados pelo plenário da Casa durante a sessão ordinária desta quarta-feira, 9. Dentre os quais destaca-se a indicação nº 762/2020, proposta pela deputada Fátima Canuto (PRTB), na qual a parlamentar apela ao Executivo e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que empreendam esforços no sentido de promover a implantação de um complexo nutricional para atender a população do município de Atalaia.

Ao justificar a iniciativa, a deputada Fátima Canuto observa que a cidade de Atalaia, distante 48 km de Maceió, é um dos municípios mais populosos do Estado, com economia predominantemente agrícola, com destaque para a produção de cana-de-açúcar.

“Tal solicitação prende-se ao fato da necessidade de combate a pobreza, através de ações a serem implementadas na educação alimentar e nutricional dos atalaienses, garantindo, assim, uma boa nutrição e um ambiente digno e adequado para a oferta das refeições”, argumenta a parlamentar.