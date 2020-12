Eleito com 1065 votos, Fernando Vigário vai representar a população atalaiense pelo 9º mandato consecutivo

Além de garantir sua reeleição no último dia 15 de novembro, obtendo nas urnas 1.065 votos (terceiro mais votado), o vereador Fernando Vigário (MDB) ampliou o recorde que já lhe pertencia, como o representante da população atalaiense com mais mandatos na Câmara Municipal. Já contando com esta próxima Legislatura, são nove mandatos, totalizando 36 anos seguidos, de 1989 a 2024.

O vereador também já ocupou o cargo de presidente do Poder Legislativo em duas oportunidades, de 2005 a 2008.

“Agradecer os 1065 sufrágios obtidos no último pleito. Infelizmente a nossa majoritária não teve a vitória, mas estamos aqui aptos a ir à luta”, destaca o vereador que será o representante da família Vigário com mandato em Atalaia, uma tradição que se mantém desde o primeiro mandato de vereador do saudoso Luiz Vigário.

Fernando destaca que fará uma oposição consciente, dando continuidade a luta pelos direitos dos servidores. “Fazer uma oposição consciente, onde a luta pelos direitos dos servidores deverá ser a tônica como sempre. Estar na oposição é uma coisa diferenciada, mas não difícil de ser, tendo em vista a experiência que temos adquirido, pois estamos indo para o nosso nono mandato. Vamos ser oposição, mas na certeza que iremos desenvolver um papel competente e, sobretudo, de destaque na defesa de todo o funcionalismo público do nosso município”.

Fernando Vigário tem 62 anos, é casado, pai de três filhos e avô de quatro netos. Com o término do mandato do atual prefeito Chico Vigário, seu irmão, vai ocupar o posto de político mais experiente, com mandato, em Atalaia.