Atalaienses celebram devoção a Nossa Senhora da Conceição

"Maria Mãe do Rosário, intercedei por nós." Foi com este tema que a paróquia Nossa Senhora da Conceição celebrou a festa de sua padroeira na cidade de Atalaia - Al.

Foram nove noites de festas com a participação de alguns padres da arquidiocese e contou também com a participação dos fiéis da comunidade. A igreja ofereceu 60% de sua capacidade Total para os fiéis, seguindo o Decreto da arquidiocese.

O Padre Manoel Francelino avaliou como positivo a participação dos fiéis, mediante este momento vivenciado pela comunidade, por conta da pandemia da covid-19.

"Foi muito positivo. A participação dos fiéis foi controlada, fazendo com que esse novo normal fosse um novo aprendizado para todos." Destacou também que a comunidade buscou se proteger atendendo a todas as orientações das autoridades governamentais e eclesial. Finalizou dizendo "que com a Graça de Deus, deu tudo certo".

E, para finalizar a festa, ocorreu no dia 08 de dezembro 2020, uma grande carreata processional pelas ruas das cidade, louvando e bendizendo Maria padroeira de nossa paróquia.

Fotos: Pascom NSC