Acidente entre carro e trator deixa vítima presa às ferragens na BR-316, em Atalaia

Um jovem ficou ferido em um acidente entre um carro e um trator na BR-316, em Atalaia, interior de Alagoas. Ele ficou preso às ferragens. A colisão aconteceu na noite de domingo (6), mas a informação só foi divulgada nesta segunda-feira (7).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio bateu na traseira do trator. Como o acidente ocorreu pela noite, a PRF informou que é possível que o sistema de iluminação do trator estivesse apagado, pois o condutor relatou que não viu a máquina na pista. O motorista do trator fugiu do local após a colisão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.