Calçamento de ruas no Distrito Ouricuri é um sonho antigo que vem se tornando realidade

As obras seguem avançando no município de Atalaia. No Distrito Ouricuri, uma das localidades mais distantes do centro da cidade, aproximadamente 2,5 quilômetros de pavimentação em paralelepípedo vem trazendo mais qualidade de vida para os atalaienses que residem naquela localidade.

A obra atende a um pleito antigo dos moradores, que há décadas sofriam com a lama e as dificuldades no acesso às residências.

As ruas que estão sendo beneficiadas são as seguintes: Rua Nova, Rua Boa Vista, Rua do Balão, Rua Vila Nova, Rua da Palha, Rua da Oficina e Rua do Alecrim.

“A Ação é um avanço, pois irá amenizar os transtornos enfrentados pelos moradores em período de chuvas, melhorando assim a qualidade de vida da população e valorizando os imóveis destas localidades”, destaca nota divulgada pela Prefeitura de Atalaia, em recente postagem nas redes sociais.

Liderança comunitária na região, Talvanes ressalta a importância dessa obra. “Não poderia deixar de primeiramente agradecer a Deus e depois ao nosso ilustre prefeito Chico vigário por estar realizando um sonho de mais de 30 anos. Esse calçamento era muito esperado por essa comunidade, que há décadas tinha que conviver com a poeira e a lama. Mas, graças a Deus esse sofrimento chegou ao fim. Tudo é no tempo certo”.

Para Maria de Lourdes, presidente da Fundação Amadeu Inácio (FAMIC), essa obra é um sonho que foi de todos que fazem o Distrito de Ouricuri. “É de fundamental importância nos dias de hoje não existir comunidades sem pavimentação ou saneamento básico. A FAMIC deu seu primeiro passo com o projeto topográfico, através da empresa asfáltica L. Pereira. Em seguida, o prefeito Chico Vigário seguiu com o projeto em busca do recurso e agora estamos vendo o resultado, que está importante obra para o nosso Distrito”.