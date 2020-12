Amigos de Ouricuri vence o 6 de Setembro e segue em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Intermunicipal Master

Única represente do município de Atalaia no Campeonato Intermunicipal Master, a equipe do Amigos de Ouricuri entrou em campo neste domingo (6), no Distrito Ouricuri, em mais uma partida válida pela primeira fase da competição.

Com gols de Diniz (2x), Zé Luiz e Joab, a equipe atalaiense venceu o 6 de Setembro pelo placar de 4 a 2 e deu mais uma importante passo na busca pela classificação para a próxima fase.

O próximo confronto será no domingo, dia 13 de dezembro, em Ipioca, contra a equipe do Vira Virou, que conta em seu elenco com o atalaiense Márcio Pereira, um dos grandes nomes do esporte no município.

Para esta importante partida, o Amigos de Ouricuri conta com a volta do artilheiro Da Silva, que retorna após suspensão.

A competição conta com 16 equipes, que nesta primeira-fase jogam entre si. Os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de finais, em jogos mata-mata.