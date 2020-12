Girador e Sport fazem a grande final do Campeonato Atalaiense de Futebol Master 2020

Girador e Sport Atalaia vão disputar a grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Master. O jogo será realizado no próximo sábado, 12 de dezembro, no Estádio Municipal Luiz de Albuquerque Pontes (O Luizão) e marca o encerramento do calendário oficial de competições de futebol organizadas pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

As semifinais foram realizadas na tarde deste sábado (5), no O Luizão.

No primeiro confronto, Deus É Fiel e Girador empataram no tempo normal por 2 a 2, com dois gols de José Ricardo para o Deus É Fiel e Erinaldo Salú e Carlos Alberto balançando as redes para o Girador. Nos pênaltis, 3 a 2 para o Girador.

O segundo confronto foi entre o Sport Atalaia, equipe de melhor campanha na primeira fase, contra o Show de Bola. O artilheiro Luiz Henrique marcou para o Sport e Cristiano Oliveira para o Show de Bola. Nos pênaltis, melhor para a equipe do Distrito Santo Antônio que venceu por 5 a 4.