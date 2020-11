Dia do Evangélico é feriado municipal em Atalaia desde 2013

Dia do Evangélico é feriado em Atalaia desde 2013.

Desde o ano 2013, em Atalaia, o Dia do Evangélico comemorado em 30 de novembro, é feriado municipal. O feriado foi estabelecido por meio de Projeto de Lei apresentado pelo vereador Alexandre Tenório, sendo aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito da época, tornando-se uma data comemorativa na cidade.

“A proposição do feriado foi um ato de reconhecimento ao trabalho importante desenvolvido pela comunidade evangélica no município, não só pela questão da evangelização, mas também pelas ações sociais que tanto beneficiam comunidades carentes de nossa cidade”, destaca o vereador Alexandre Tenório, atual presidente do Poder Legislativo.

Em Alagoas o Dia do Evangélico foi instituído por meio de um Projeto de Lei, de autoria do deputado João Henrique Caldas – JHC, aprovado na Assembleia Legislativa (ALE) em 2014, mas somente em 2018 passou a fazer parte do calendário oficial de feriados estaduais. A data escolhida também foi o dia 30 de novembro.