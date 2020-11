Anderson Medeiros participa de Culto em agradecimento pela vitória obtida em Atalaia

O vereador eleito do município de Atalaia, Anderson Medeiros (PSC), participou na noite deste domingo (29), de um Culto como forma de agradecimento pela vitória nas urnas, ocorrida no último dia 15. Anderson foi eleito com 744 votos e vai exercer seu primeiro mandato na Câmara Municipal.

Celebrado na Igreja Quadrangular, o momento de fé contou também com as presenças da prefeita eleita Ceci Rocha, da vice-prefeita eleita Camyla Brasil, familiares, amigos e membros daquela tradicional Igreja Evangélica do município.

O Culto foi conduzido pelo Pastor Edson, cujo momento foi de bastante oração, ministração da palavra de Deus e bênçãos aos presentes.