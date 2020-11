Estrutura do galpão que estava sendo construído na Escola Antônio Amâncio desaba e derruba parte do muro

A nova estrutura do galpão estava sendo construída por uma empresa contratada por meio de licitação.

No início da tarde desta sexta-feira dia 27/11 ocorreu um acidente na escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos escola essa que está passando por um processo de reforma devidamente licitado pela prefeitura Municipal. A escola fica localizada no bairro José Paulino, na parte alta do município.

A Defesa Civil do município esteve no local para averiguar o ocorrido e segundo informações colhidas pelo secretário municipal da Defesa Civil, Massilon Mendes, que esteve no local, um funcionário infelizmente foi ferido, foi devidamente socorrido e está fora de perigo.

"A Prefeitura Municipal de Atalaia lamenta o ocorrido e já está tomando as devidas providências Vale ressaltar que a escola encontrava-se fechada atualmente em virtude da atual pandemia do coronavírus COVID-19 e portanto sem a presença de alunos e que o procedimento de investigação do acidente se dará pela empresa e pelos órgãos competentes", destaca a nota divulgada pela Prefeitura de Atalaia.