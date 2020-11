Paróquia de Nossa Senhora da Conceição inicia a Festa da Padroeira neste próximo domingo (29)

Em meio a pandemia do novo coronavírus, Igreja e fiéis vão ter que se adaptar para celebrar uma das mais tradicionais festas religiosas do município de Atalaia, a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, que tem início neste próximo domingo (29).

Com o tema “MARIA MÃE DO ROSÁRIO, INTERCEDEI POR NÓS”, o Novenário da Padroeira irá até o dia 08 de dezembro, com uma programação diária que inclui Santo Terço, Celebração Eucarística e apresentações de grupos católicos do município.

No dia da Padroeira, celebrado em 8 de dezembro (terça-feira), haverá Alvorada às 8 horas, Hora da Graça com o Ministério de música Água Viva às 11 horas, Celebração Eucarística às 15 horas, com animação do grupo musical Severianos. Após a Santa Missa, celebrada pelo Pároco Padre Manoel Francelino, carreata processional pelas ruas da cidade de Atalaia, com a participação musical da Sentinelas da Manhã.

Os fiéis que vão participar presencialmente da festa deverão seguir recomendações, como medida preventiva contra a covid-19: Uso obrigatório de máscara, levar sua garrafinha com água, usar álcool em gel e respeitar o distanciamento social.