Com 912 votos, Janaína do Cal é reeleita para o seu segundo mandato de vereadora em Atalaia

A população atalaiense continuará sendo representada pela vereadora Janaína do Cal (MDB) nesses próximos quatro anos. Com 912 votos de confiança depositados nas urnas, a vereadora foi reeleita e vai exercer seu segundo mandato na Câmara Municipal de Atalaia. A parlamentar foi um dos sete vereadores reeleitos da atual Legislatura.

Advogada e mãe de dois filhos, Janaína é esposa do ex-vereador Luiz Carlos, o Cal, que por quatro vezes já ocupou uma cadeira no Poder Legislativo atalaiense.

“Estou aqui para agradecer a todos os atalaienses, em especial os 912 que confiaram mais uma vez na Janaína do Cal. Estou muito feliz e honrada em saber que o nosso trabalho vem dando certo. Estou pronta pra continuar o trabalho que desenvolvi ao longo desses quatro anos”, comentou Janaína do Cal.

Na próxima Legislatura, Janaína do Cal vai compor a base de sustentação do governo da prefeita eleita Ceci Rocha e comentou que irá ajudar a nova gestão a mudar Atalaia. “Construir uma Atalaia melhor, com mais qualidade de vida para seus munícipes, com mais dignidade aos servidores públicos. O momento é só de gratidão e dizer que estou aqui como sua representante para fazer mais e melhor, por nossa cidade”, destacou a vereadora.

Logo em seu primeiro mandato, a vereadora se destacou como um dos parlamentares mais técnicos da Casa, com alta frequência nas sessões, participação nas comissões, cobrando do Executivo e elaborando importantes projetos, a exemplo do que instituiu ações da Campanha Agosto Lilás no município e o Programa Maria da Penha vai à Escola, com a finalidade de ampliar os debates e levar mais informações a população atalaiense.

Mais recentemente a vereadora comemorou uma importante conquista para o Distrito Branca, que é o calçamento de ruas próximas a Igreja Católica, obra conquistada através do deputado federal Arthur Lira, em atendimento a seu pedido.