Reeleito para o terceiro mandato, Anilson Junior é o quarto vereador mais votado em Atalaia

O vereador Anilson Junior foi reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo, no último pleito eleitoral, dia 15 de novembro. O quarto mais votado com 1058 votos, vai ocupar uma das sete cadeiras conquistadas pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no legislativo atalaiense.

Professor, Anilson tem 40 anos e é um dos 11 vereadores que compõe a sustentação ao atual Governo. Durante esta Legislatura, chegou a se licenciar para ocupar o cargo de secretário municipal de Educação, tendo contribuído para o ótimo desempenho de Atalaia no IDEB em 2019.

“Agradecer primeiramente a Deus, pois sem ele nada é possível. Agradecer a toda a minha família e a todos os meus amigos, aqueles que votaram em mim e aqueles que torceram pela minha vitória. Agradecer a minha equipe, a equipe Apaixonada por Atalaia, vocês moram no meu coração. Agradecer a cada atalaiense que saíram de suas casas e me reconduziram pela terceira vez para a Câmara de Vereadores”, destacou Anilson Junior.

Para o vereador reeleito, cada voto recebido será honrado com muito trabalho. “Os votos que me deram, será honrado com muito trabalho, com muito esforço e com muita dedicação. O interesse de cada atalaiense é o interesse do vereador Anilson Júnior, é o interesse do seu professor. Obrigado aos 1058 votos de confiança, dos quais irei honrá-los com o maior respeito e a maior dignidade. Eu amo Atalaia, eu amo vocês”, concluiu o vereador reeleito.