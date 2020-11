Associação Nacional destaca reeleição do vereador Marcos Rebollo, um dos 74 GMs eleitos no Brasil

A Associação Nacional de Altos Estudos em Guarda Municipal do Brasil – ANAEGM, divulgou neste sábado (21), a listagem com os nomes dos Guardas Municipais eleitos prefeitos ou vereadores, no último pleito eleitoral, realizado no dia 15 de novembro. Entre os nomes destacados, está o do vereador atalaiense Marcos Rebollo, que é guarda efetivo no município de Pilar.

“ANAEGM parabeniza os 74 Guardas Municipais eleitos, e se dispõe a colaborar sempre que for possível, pois cada um dos GCMs eleitos tem a premissa de representar a Nação Azul Marinho. E, que cada um possa fazer a diferença, somando forças para todas as Guardas Municipais do Brasil seguir em frente orgulhosa de seus representantes municipais!”, destaca a nota divulgada..

Marcos Rebollo foi reeleito com 1051 votos e vai exercer seu terceiro mandato consecutivo como representante do povo atalaiense, na Legislatura 2021-2024.

Durante seus dois mandatos, o vereador Marcos tem se destacado por seu trabalho atuante em várias frentes, entre elas o apoio total a classe dos Guardas Municipais de Atalaia.

Através de articulação do vereador Marcos Rebollo, os GMs que antes recebiam 30% de risco de vida, atualmente recebem 70%. É do vereador também um Requerimento encaminhado ao Executivo que solicita que esse percentual aumente para 100%. O vereador também tem lutado por melhoria na condição de trabalho da Guarda Municipal e, mais recentemente, encabeçou a luta para a regularização do pagamento da aposentadoria e pensão da categoria, para que sejam pagos com o percentual do risco de vida.

