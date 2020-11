Sport Atalaia vence mais uma e joga a última rodada para garantir a primeira colocação

As meninas do Sport Atalaia enfrentaram a equipe do Chuteira de Ouro na tarde deste sábado (21), em Maceió, em partida válida pela 5ª rodada da Copa Pajuçara de Futebol Feminino. Com gols de Missiele e Morgana, a equipe atalaiense venceu por 2 a 1 e manteve a liderança isolada da competição com 13 pontos.

A campanha do Sport é de encher de orgulho a cidade de Atalaia. Em cinco partidas, são quatro vitórias e um empate, com 16 gols marcados e apenas um gol sofrido.

Na última rodada, que acontece no dia 5 de dezembro, as atalaienses vão enfrentar a equipe do Aliança. Quem vencer essa partida garante o primeiro lugar na classificação.

A Copa Pajuçara reúne 7 equipes, que nesta primeira fase jogam entre si. As quatro equipes mais bem colocadas garantem vagas nas semifinais.

O Sport Atalaia vem contando com o apoio e incentivo da Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.