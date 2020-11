Sindicato informa que agências bancárias de Atalaia não funcionarão nesta sexta-feira (20)

Agências bancárias estarão fechadas em Atalaia por conta do feriado da Consciência Negra.

Por conta do feriado estadual da Consciência Negra, comemorado nesta sexta-feira (20), as agências bancárias de Atalaia e dos municípios de Maceió, Campo Alegre, Girau do Ponciano, Ouro Branco, Paulo Jacinto e União dos Palmares, não terão atendimento ao público, voltando às suas atividades normais na segunda-feira, dia 23 de novembro.

A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas em seu site oficial e também pelo site Alagoas 24 Horas.

“O Sindicato dos Bancários de Alagoas comunica aos seus associados e demais integrantes da categoria que, em virtude do feriado de 20 de Novembro / DIA DA COSCIÊNCIA NEGRA, em que os bancos não funcionarão em Maceió e mais seis cidades alagoanas (Atalaia, Campo Alegre, Girau do Ponciano, Ouro Branco, Paulo Jacinto e União dos Palmares), a sede da entidade estará fechada nesta sexta-feira, voltando às suas atividades normais na segunda-feira, dia 23 de novembro”, destaca a nota divulgada pelo Sindicato da categoria.

Segundo informações do próprio Sindicato, a determinação não afeta as Casas Lotéricas, que podem adotar horário especial de funcionamento.