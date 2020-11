IBGE atualiza lista de municípios e deixa Atalaia fora da Região Metropolitana de Maceió

Atalaia volta a fazer parte da região metropolitana do Vale do Paraíba do Meio.

O IBGE realizou mais uma atualização semestral da lista dos municípios que compõem as chamadas Regiões Metropolitanas, definidas pelos governos estaduais e pela União, com base em informações de 30 de junho deste ano. Em Alagoas, a mais recente atualização retirou Atalaia da região metropolitana de Maceió e recolocou o município na região metropolitana do Vale do Paraíba do Meio, voltando a condição de cidade sede.

Desde 2013, através de Lei Complementar, o município fazia parte da região metropolitana de Maceió.

Além de Atalaia, os outros municípios que compõe essa região metropolitana são: Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho, Maribondo, Paulo Jacinto, Pindoba, Tranque D’arca e Viçosa.

Organizar, planejar e executar políticas públicas são motivos que justificam a integração de vários municípios, objetivando melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nestas cidades.

“Atalaia deixou de ser região metropolitana de Maceió e passou a ser do Vale do Paraíba do Meio, porque a sua dinâmica econômica, a sua integração social, os seus laços históricos e culturais, sua rede de comunicação, faz mais parte dos municípios vizinhos mais ao norte de Alagoas, do que da região metropolitana da nossa cidade”, explica o economista Cícero Péricles, em recente reportagem da TV Gazeta.

Também em entrevista a TV Gazeta, o secretário de Defesa Civil, Massilon Mendes, apontou outros pontos para essa mudança. “Um dos pontos importantes para essa mudança é a questão do saneamento, temos agora o marco do saneamento, que precisa ser efetivado. Também desenvolver a economia entre esses municípios. Temos nessa região a pecuária e a agricultura muito fortes, a monocultura da cana de açúcar”, destacou.