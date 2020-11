Com mais uma votação expressiva, Marcos Rebollo é reeleito vereador de Atalaia

A votação deste último domingo, dia 15 de novembro, reafirmou o papel de destaque na política atalaiense do vereador Marcos Rebollo. Com 1051 votos de confiança depositados nas urnas, o candidato pelo MDB foi o quarto mais votado da coligação que contava com 12 vereadores de mandato, sendo eleito para exercer o seu terceiro mandato consecutivo.

Esta é a segunda eleição seguida que o vereador Marcos Rebollo ultrapassa a marca dos mil votos. No pleito eleitoral de 2016, foram 1067 atalaienses que votaram pela continuidade do seu trabalho.

Marcos Rebollo agradeceu a expressiva votação e destacou que será mais um mandato dedicado a representar os atalaienses. “Agradecer a todos que me ajudaram nesta caminhada, agradecer os 1051 votos obtidos no último pleito eleitoral. Podem esperar do vereador Marcos Rebollo mais quatro anos atuantes aqui na Câmara”.

“Quero dizer a vocês que o meu compromisso é com a Educação, Saúde, Social, Esporte, segurança através da Guarda Municipal. Podem contar que estarei presente para defender o direito do cidadão e do funcionário público desta terra”, destacou o vereador.

Considerado um dos vereadores mais atuantes do Poder Legislativo de Atalaia, Marcos Rebollo ressalta seu sentimento de dever cumprido pelo trabalho desempenhado em seus dois primeiros mandatos.

“O sentimento que tenho é de dever cumprido, nos oito anos desta Casa, que será renovado por mais quatro anos. Meu compromisso com o povo continua. Mando aqui um abraço a todos que acreditaram em mim e aqueles que não votam, mas que gostam da gente e torceram por nós. Que Deus abençoe a todos e vamos a luta, continuar nosso trabalho aqui na Casa de Leis”, concluiu Marcos Rebollo.

Marcos Rebollo durante sua campanha.