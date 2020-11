O trabalho, a tradição e o compromisso foram renovados: Toni Barros foi reeleito vereador

Toni Barros ao lado do seu irmão, o ex-vereador Marconde Barros

O vereador TONI BARROS se reelegeu neste último pleito eleitoral com uma excelente votação, sendo o primeiro colocado de sua coligação partidária, o MDB, o temido chapão, e o segundo vereador mais votado do município de Atalaia, obtendo 1.099 votos.

Na eleição de 2016, a primeira disputada por TONI BARROS, o vereador foi o último colocado com 686 votos.

A surpreendente votação deve-se ao reconhecimento do trabalho desempenhado por TONI BARROS, a exemplo de sua atuação parlamentar no sentido de viabilizar o calçamento de 1.200 metros da avenida MANOEL FERREIRA BARROS no bairro Bittencourt e o abastecimento d’água daquela localidade, além das ações diária ao lado da população.

TONI BARROS firma-se no cenário político de Atalaia como uma nova liderança política, visto que foi o vereador mais votado de sua coligação, que contava com 12 vereadores de mandatos.

A TURMA DO BEM, como é carinhosamente chamado os eleitores de TONI BARROS, fez a diferença nessa eleição, aumentando grandemente os seus componentes.

TONI BARROS agradeceu a todos os 1.099 AMIGOS, se comprometendo por mais TRABALHO e AÇÕES em prol da população.