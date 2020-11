Neto Acioli é eleito vereador de Atalaia com 742 votos

O candidato Neto Acioli foi o vereador mais votado do Partido Progressista, garantindo assim uma das duas vagas obtidas pela legenda no pleito eleitoral deste último domingo (15). Em sua quarta candidatura, Neto vai representar pela primeira vez a população atalaiense na Câmara Municipal.

Neto Acioli obteve 742 votos (3,32%) e integrará a bancada do Progressista na Legislatura 2021 a 2024.

“Quero agradecer a cada amigo que depositou no Neto Acioli um voto de confiança. Prometo trabalhar e lutar em prol de todo o povo da minha terra, de todo o povo do nosso município. Contem comigo sempre”, agradece o vereador eleito.

Neto Acioli também destaca que terá um mandato muito próximo dos atalaienses. “Como sempre falei nos palanques, a porta do gabinete do vereador Neto Acioli estará sempre aberta para todos de Atalaia. Aos meus amigos, um forte abraço. Obrigado de coração por tudo galera. Estamos juntos. Fiquem todos com Deus”.

Natural do município de Atalaia, Neto Acioli tem 46 anos, é agricultor e reside no Povoado Mato Grosso, próximo a Copervales. Casado com Cecília Medeiros, é pai do Renato, Raysa e Ronny. Avô de Renata e Manú.

Ex-secretário de agricultura do município na última gestão do ex-prefeito Zé do Pedrinho, o candidato eleito fez parte do movimento pela reabertura da antiga Usina Uruba, hoje Copervales.