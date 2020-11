Eleita com 62,63% dos votos, Ceci Rocha será a primeira mulher a governar Atalaia

O município de Atalaia terá pela primeira vez em sua história de 256 anos, uma mulher à frente do Poder Executivo. Ceci Rocha, do PSC, confirmou nas urnas, neste domingo (15), as pesquisas divulgadas pelo DataSensus e vai governar Atalaia pelos próximos quatro anos. Após 100% das urnas apuradas, Ceci Rocha teve 62,63% dos votos. Foram 14.057 votos recebidos no total.

A candidata derrotou o atual prefeito Chico Vigário (MDB), que ficou em segundo lugar com 36,53% (8,198 votos). Em terceiro lugar Professor Lesso (PT), teve 0,65% (147 votos) e em quarto lugar Jota Jéo com 0,18% (41 votos).

A eleição em Atalaia teve 22,09% de abstenção, 1,03% votos brancos e 3,99% votos nulos.

Natural de Maceió, Cecília Herrmann Rocha tem 36 anos de idade, é casada com o prefeito reeleito do Pilar, Renato Filho e tem um filho. Ceci Rocha é formada em marketing, foi secretária de assistência social do Pilar e também passou pelo cargo de secretária de da ciência, tecnologia e inovação do Estado de Alagoas, nomeada pelo governador Renan Filho.

Atalaia voltará a ter uma mulher como vice-prefeita, é a vereadora Camyla Brasil, também do PSC, que é sobrinha do ex-vice-prefeito de Atalaia, Dr. Elvio Brasil. A primeira mulher eleita vice-prefeita no município foi Flávia Monteiro (2001-2004).

Veja o resultado após o fim da apuração:

Ceci Rocha - PSC – 14.057 votos - 62,63%

Chico Vigário - MDB – 8.198 votos - 36,53%

Professor Lesso - PT – 147 votos - 0,65%

Jota Jéo - PODE – 41 votos – 0,18%

