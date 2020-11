Atalaia terá policiamento reforçado para garantir a segurança do pleito eleitoral deste domingo

Assim como ocorre a cada pleito eleitoral, em 2020 a Polícia Militar de Alagoas terá atuação determinante nas Eleições Municipais, cuja votação está marcada para o próximo domingo (15). A manhã desta quarta-feira (11) foi de embarque para o primeiro grupo de policiais militares que vai atuar no reforço nas áreas do Comando do Policiamento do Interior (CPI).

Praças lotadas em unidades operacionais e setores administrativos apresentaram-se na Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello (APMSAM). Uma segunda parte da tropa viajará na próxima sexta-feira (13). A apresentação está marcada para as 7h na APMSAM.

“Neste primeiro embarque partirão aqueles que vão reforçar o policiamento nos municípios de Coruripe, Major Izidoro, Jequiá da Praia, Junqueiro, Matriz do Camaragibe e Atalaia”, explicou o comandante do CPI, coronel Wellington Bittencourt, que recepcionou os policiais e reforçou as orientações: “Temos uma grande responsabilidade neste pleito e o papel dos senhores é primordial”, salientou o oficial superior.

No primeiro turno, cerca de 6.400 policiais militares estarão atuando nos locais de votação garantindo a segurança das Zonas Eleitorais distribuídas nos 102 municípios alagoanos.

A Secretaria de Segurança Pública (SPP) estruturou um esquema especial de policiamento e guarda de urnas, elaborado de forma integrada. Deste modo, Alagoas terá reforço de mais de 7 mil integrantes da Segurança Pública incluindo, além da PM o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Perícia Oficial.

Treinamento

Antes do emprego, porém, o efetivo passou por um treinamento sobre os procedimentos do plano de Eleições 2020. Integrantes de todas as unidades operacionais e setores administrativos receberam orientações sobre o trabalho incluindo explanação do Juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), doutor Ricardo Lima. Para algumas turmas, a atividade ocorreu de forma remota através da ferramenta Google Meet, para outros, o treinamento foi presencial, porém respeitando os protocolos de segurança e prevenção.