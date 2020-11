Tetracampeão! Girador derrota Náutico nos pênaltis e conquista o Campeonato Atalaiense de Futebol 2020

O 3º Tempo Girador conquistou o título da primeira divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2020. A equipe venceu nos pênaltis o Náutico, por 6 a 5, na manhã deste domingo, dia 8 de novembro. Um bom público acompanhou a partida que foi disputada no Estádio O Luizão.

Com a conquista, o Girador se tornou tetracampeão atalaiense e se consolida como a equipe mais vitoriosa do futebol amador do município. Antes, a equipe havia levantado o troféu de campeão nas edições 2015, 2016 e 2017.

Por ter a melhor campanha, o terceiro lugar ficou com o Show de Bola e o quarto lugar com a equipe do Vila Nova.

A partida foi acompanha também pelo prefeito Chico Vigário, Aloísio Chulapa e pelos vereadores Quinho do Portão, Marcos Rebollo e Ricardo Calheiros.

SÓLIDO NA DEFESA E EFICIENTE NOS PÊNALTIS

O Girador pode não ter sobrado na competição como nas outras campanhas vitoriosas, mas um ferrolho defensivo bem montado e a competência na hora das disputa dos pênaltis, contando ainda com um paredão e colecionador de títulos, que é o goleiro Jailson Apolinário, são os principais méritos que levaram o Girador a mais uma conquista.

Na primeira-fase, a equipe foi a segunda colocada do Grupo A. Venceu duas partidas (5 x 0 contra o América e 2 x 0 contra o Asa Branca) e foi goleado pelo Náutico por 3 a 0, foram os únicos gols sofridos pelo campeão atalaiense na competição, sem contar é claro as disputas de pênaltis.

Empates em 0 a 0 e vitória nos pênaltis. Foi essa a trajetória do Girador nas fases seguintes, quando derrotou Vira Copo (quartas de finais), Vila Nova (semifinais) e o Náutico na decisão do titulo.

Para o presidente, técnico e apaixonado pelo Girador, Eltinho, foi uma conquista por méritos e dedicada ao torcedor Araguaia e ao eterno vice-presidente, Cotinha, ambos falecidos.

“Foi uma conquista muito importante pra gente. É mais uma homenagem que fazemos para o nosso amigo Araguaia, um dos maiores torcedores nosso. Também perdemos recentemente o nosso amigo Cotinha. Chega a esse tetracampeonato com toda a dificuldade que foi, só quem sabe é quem faz parte desse time. Mas, é gratificante, pois isso mostra o trabalho que fazemos para sair daqui campeão. Agora é darmos uma volta na avenida e comemorar bastante, pois mais uma vez o Girador Pisa”, destaca Eltinho.

Colecionador de títulos no futebol amador de Atalaia, o goleirão Jailson Apolinário já havia sido campeão este ano da segunda divisão pelo Goiás e agora conquista o tricampeonato seguido da primeira divisão. Jailson foi campeão pelo Vira Copos em 2018 e 2019.

“Agradecer a Deus, pois Deus é bom o tempo todo. Hoje repeti um feito de 2018, pois fui campeão da segunda e da primeira divisão no mesmo ano. Quando cheguei no Girador disse ao time que vinha para ser campeão mais uma vez, pois sou pé quente e agarro pra mim e para o time. Tricampeão atalaiense seguido. Foi uma campanha de muitos pênaltis, sempre atento para pegar quando for possível e agora é só comemorar”, comenta o goleiro, escolhido o melhor da posição pelo terceiro ano consecutivo.

O artilheiro do campeonato foi Denis José, do Grêmio Porangaba, com 5 gols.

Capitão do time e responsável por erguer o troféu de campeão, o zagueiro Júnior Vigário destaca o engrandecimento do esporte amador em Atalaia. “Ser campeão, ser vice-campeão é tudo conseqüência. O que queremos hoje é o engrandecimento cada vez mais do esporte atalaiense. Olhando no olho de cada um a gente ver a satisfação de estar aqui hoje, comemorando uma final de campeonato atalaiense. Para darmos sequencia e crescer ainda mais esse campeonato, que hoje é um dos maiores campeonato de futebol amador que tem no Estado de Alagoas, precisamos dar continuidade e isso só depende de cada um de vocês. Ano passado fomos vice-campeões e o troféu era no nome do Cotinha. Nesse ano, fomos campeões e Cotinha, esse é para você meu irmão”.

INCENTIVO E FORTALECIMENTO DO FUTEBOL AMADOR EM ATALAIA

Representando não só a secretária de esportes Luisa Albuquerque, que não pôde comparecer por motivos pessoais, mas também representando o prefeito Chico Vigário, o ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa ressaltou o compromisso da atual gestão com o esporte no município.

“O nosso campeonato amador atalaiense, para mim é melhor do que muitos campeonatos profissionais, estadual, onde tive oportunidade de jogar. Um estádio lindo e maravilhoso desse. Estamos fazendo um projeto para que eu seja um embaixador do esporte em toda Atalaia. Mas, só tem uma coisa para eu falar, para esse estádio não fechar as portas para vocês, para darmos continuidade e no ano que vem fazermos melhor ainda esse campeonato, colocar o Sport Atalaia de novo na segunda divisão e poder ter times de todo Estado jogando aqui, isso só depende de nós. A campanha não é só do Chico, é do povo atalaiense que não esquece do que ele fez e do que ele faz”.

Náutico representou muito bem o Distrito Santo Antônio e fez uma ótima campanha.

Paredão Jailson é um colecionador de títulos no futebol amador de Atalaia.