Governo Municipal retoma obras da Quadra de Esportes Raimundo Nonato

Mais uma importante conquista para os atalaienses, em especial os desportistas do município. Após um longo processo burocrático, a atual gestão municipal conseguiu avançar na tão sonhada obra de reforma e ampliação da Quadra de Esportes Raimundo Nonato, localizada no centro da cidade.

A obra estava parada desde a gestão anterior e com um grande esforço, a gestão atual retomou neste último mês, de forma definitiva, as obras deste importante espaço esportivo, que foi construído no primeiro mandato do prefeito Chico Vigário.

A Quadra Raimundo Nonato, que tantas alegrias já proporcionou aos atalaienses, com eventos esportivos e também eventos culturais, a exemplo do Carnaval e Festa Junina, se tornará um verdadeiro complexo esportivo, com dimensões oficiais para a prática do futsal, vôlei, basquete, handebol, entre outras modalidades. Também voltará a ser uma ótima alternativa para a realização de eventos na cidade.

“Atualmente a gente se desloca para outros bairros onde tem quadra. Estamos muito felizes pelo retorno dos trabalhos de reforma da Quadra Raimundo Nonato, que voltará a dar muitas alegrias para os desportistas da cidade”, destaca um morador do bairro.

Com trabalhos em ritmo acelerado, é grande a expectativa de que a obra seja concluída em poucos meses e entregue aos atalaienses.