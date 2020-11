Luciano da Comesa participa de evento que contou com a presença de Bolsonaro, em Piranhas

Fazendo parte da comitiva que representou o deputado federal Arthur Lira, diagnosticado com covid-19 nesta semana, o atalaiense Luciano da Comesa participou nesta última quinta-feira (5), na cidade de Piranhas, da cerimônia que marcou a ampliação do sistema de abastecimento de água do município, beneficiada por mais uma etapa da construção do Canal do Sertão de Alagoas.

O evento contou com as presenças do Presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do ministro das Comunicações, Fábio Faria, entre outras autoridades.

A participação de Luciano da Comesa neste evento com a presença de Bolsonaro, mostra a força que o município de Atalaia tem em Brasília, intermediada pelo deputado federal Arthur Lira, que é o congressista que mais recursos vem trazendo à Atalaia, ajudando de forma significativa no desenvolvimento do município.

Arthur Lira, inclusive, foi elogiado pelo presidente, por sua atuação em prol de todo o Estado de Alagoas. “Falta uma pessoa muito importante, da nossa articulação política na Câmara dos Deputados, um alagoano, o prezado deputado Arthur Lira. Mais do que fazer articulação, é uma pessoa sempre pronta, sempre alerta a trabalhar pelo seu Estado”, disse o presidente.

Amigo pessoal do prefeito Chico Vigário, candidato a reeleição, e filho de Maria da Comesa, candidata a vice-prefeita, Luciano veio direto de Piranhas para o Distrito Santo Antônio, em Atalaia, onde participou de mais um evento político da Coligação Atalaia dos Atalaienses.

Na oportunidade, Luciano trouxe uma mensagem de ainda mais otimismo para o futuro de Atalaia, ressaltando a força que Chico Vigário e Maria da Comesa têm junto ao Governo Federal.

“O Governo Chico Vigário conta com diversos projetos em Brasília, em fase de tramitação para que os recursos possam ser liberados pelo Governo Federal. Isso é um compromisso do Arthur Lira e junto com ele em Brasília, continuarei sendo essa voz em prol de Atalaia, representando Chico Vigário e Maria da Comesa, para que o nosso deputado, com a influencia e a credibilidade que tem, continue trazendo recursos para o desenvolvimento de nosso município”, destacou Luciano da Comesa.