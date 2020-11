Mulher de 80 anos é o 22º óbito por Covid-19 registrado em Atalaia

Número da Covid-19 no município de Atalaia

O Informe Epidemiológico divulgado pelo Governo de Alagoas na tarde desta quinta-feira (5), confirmou mais uma morte em decorrência da Covid-19 em Atalaia. O número de óbitos relacionados à doença sobe para 22 no município.

Trata-se de uma mulher de 80 anos de idade, que não tinha registro de comorbidades e faleceu na Santa Casa Maceió.

O Informe Epidemiológico também atualiza o número de casos confirmados, que já são 618.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com dados do último dia 3 de novembro, são 608 atalaienses recuperados da covid-19. Casos suspeitos são 1.345 e descartados são 1320.