Em Alagoas, Bolsonaro elogia Arthur Lira: “Uma pessoa sempre alerta a trabalhar pelo seu Estado”

O presidente Jair Bolsonaro elogiou nesta quinta-feira (5) o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do bloco conhecido como Centrão e um dos favoritos à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na Presidência da Câmara. A declaração foi feita em Piranhas, em Alagoas.

“Falta uma pessoa muito importante, da nossa articulação política na Câmara dos Deputados, um alagoano, o prezado deputado Arthur Lira. Mais do que fazer articulação, é uma pessoa sempre pronta, sempre alerta a trabalhar pelo seu Estado”, disse o presidente.

O deputado se aproximou do governo ao longo de 2020 e não participou do evento por estar com covid-19. Disse em vídeo na terça-feira (3) que, não fosse a contaminação, estaria ao lado de Jair Bolsonaro.

“Eu infelizmente vou estar ausente dos eventos políticos de Alagoas até pelo menos segunda-feira. Não vou estar presente na ida do presidente Bolsonaro a Piranhas para inaugurar uma adutora [construída com recursos] de emenda parlamentar minha”, declarou Lira.

VISITA A ALAGOAS

Bolsonaro esteve em Piranhas (AL) para inaugurar um sistema de abastecimento de água. No evento, também liberou R$ 14,8 milhões para uma obra no canal do sertão alagoano. Acompanharam o presidente, entre outras autoridades, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o senador Fernando Collor (Pros-AL).

