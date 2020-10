Chico Vigário destaca obras e realizações em suas redes sociais

Chico Vigário ao lado do senador Collor fizeram uma grande caminhada pelas ruas do bairro José Paulino.

O prefeito de Atalaia e candidato à reeleição Chico Vigário, a exemplo dos demais candidatos, vem utilizando suas redes sociais para realizar sua propaganda eleitoral. As postagens têm chamando a atenção dos atalaienses pela quantidade de obras e realizações executadas pelo atual gestor, ao longo de seus quatro mandatos.

Chico Vigário vem ressaltando as conquistas nas áreas de educação, saúde, esporte e infraestrutura, que visam atender principalmente a população mais carente, que vem recebendo uma atenção especial do gestor.

Das 24 escolas municipais existentes em Atalaia, 13 foram frutos de sua gestão. “Ou seja, mais da metade das escolas municipais de Atalaia foi projeto que a gente tirou do papel. Cuidar do presente e do futuro de Atalaia só é prioridade para quem vai continuar aqui na cidade e acompanhar esse povo crescer. Quem está só de passagem pensa diferente”, destaca Chico Vigário, em sua publicação.

Ainda na área da Educação, a quantidade de creches construídas pelo atual gestor impressiona. Das seis creches existentes no município, todas foram construídas por Chico Vigário.

Todas as 13 quadras de esportes existentes no município também foram construídas em governos de Chico Vigário, incluindo, logicamente, a Quadra de Esportes Raimundo Nonato, que recentemente teve suas obras retomadas, após um longo processo burocrático.

Na área da Saúde, das 15 Unidades Básicas, 8 foram resultados de trabalhos realizados pela equipe do atual gestor. Destaque para a última UBS inaugurada no município, localizada no Alto do João Miranda, que é fruto de mais uma parceria com o deputado federal Arthur Lira.

“Só quem é daqui sabe os verdadeiros problemas, as demandas, e a luta para solucionar e dar resposta rápida aqueles que precisam de saúde. Mas estamos aqui sempre juntos, não estamos de passagem”, destaca a postagem.

Com relação ao abastecimento de água, governos do atual prefeito conseguiu viabilizar esse importante serviço para 10 dos 14 Povoados de Atalaia.