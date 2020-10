Jota Jéo pretende implantar Escola Cívico-Militar em Atalaia

O candidato a prefeito de Atalaia, Jota Jéo, do Podemos, afirmou que, caso seja eleito, o município de Atalaia terá uma escola cívico-militar — modelo de instituição de ensino que mescla a escola tradicional e a militar. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018, e está sendo conduzido pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa.

A proposta consta no Plano de Governo apresentado pelo candidato do Podemos à Justiça Eleitoral.

O modelo que vem sendo implantado pelo Ministério da Educação tem o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e se baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares.

Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.

Além da implantação de uma Escola Cívico-Militar, Jota Jéo apresenta outras propostas, que segundo o candidato, visam elevar as taxas dos indicadores oficiais, entre eles o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, com a finalidade de propiciar educação de qualidade.

Formação continuada dos professores e técnicos, melhoria no transporte escolar, fortalecer a Gestão Democrática, construir mais salas de aula, construir mais creches, implantar escola agrícola para desenvolver agricultura familiar e fomentar a economia, são outras propostas que fazem parte do Plano de Governo do candidato do Podemos.