Em plano de governo, Professor Lesso propõe a implantação de uma Fazenda Agrícola Experimental em Atalaia

Professor Lesso é o candidato do PT à Prefeitura de Atalaia.

O candidato do PT à Prefeitura de Atalaia, Professor Lesso, sugere a aquisição por parte do município de 30 hectares na zona rural, para implantação de uma Fazenda Agrícola Experimental. A proposta consta em seu plano de governo.

Segundo o candidato, Atalaia terá vários ganhos com esse projeto, visando o beneficiamento das várias culturas desenvolvidas na fazenda, bem como o desenvolvimento da economia local, motivando inclusive a instalação no município de fábrica de leite e seus derivados, fábrica de sucos e polpas, indústria de beneficiamento de peixes e a construção da CEASA de Atalaia visando a comercialização da produção dos agricultores e fazendeiros locais.

O documento explica como seria o funcionamento dessa Fazenda Agrícola Experimental:

Plantação experimental da palmeira de macaúba visando produção do biodiesel a partir do óleo vegetal extraído do coco macaúba;

Plantio experimental de fruticulturas, objetivando repassar conhecimento para os agricultores e fazendeiros de Atalaia;

Criação de cabra leiteira para incentivar a melhoria dos rebanhos caprinos dos fazendeiros e agricultores locais. A distribuição das cabras será por meio de leilão;

Criação de gado de boa procedência para garantir um melhor rebanho visando a distribuição de sêmen de touro para vacas dos agropecuaristas de Atalaia;

Montagem de um laboratório para inseminação artificial dos rebanhos;

Construção de açudes para criação de peixes;

Montagem de laboratório para desenvolvimento de alevinos visando posterior distribuição entre os fazendeiros e agricultores locais.

Ainda em seu plano de governo para desenvolver a agricultura no município, Professor Lesso destaca a importância de implantar uma Escola Técnica Agrícola, a construção de um Matadouro para caprinos e bovinos, manter uma frota de máquinas agrícola para atender os pequenos agricultores e aos projetos da secretaria de Agricultura e manter em boas condições as entradas que interliga a cidade com o campo, para promover o transporte da produção agrícola e pecuária.

Professor titular do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, Lesso também destaca a necessidade de estabelecer parcerias com Universidades, Institutos Federais, entre outros, a fim de desenvolver estudos científicos e experimentais.

Lesso também destaca em seu plano de governo que vai ofertar treinamentos para fazendeiros e agricultores do município, visando treinamentos periódicos sobre agronegócios e técnicas de culturas agrícolas. Também vai incentivar a participação em feiras tecnológicas sobre agriculturas.