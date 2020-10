Atalaia registra mais um óbito em decorrência da Covid-19

O município de Atalaia registrou mais um óbito em decorrência da Covid-19 e já são 21 casos confirmados no município. As informações foram confirmadas através do Boletim Epidemiológico divulgado pelo Governo de Alagoas nesta quinta-feira (29). A data acima se refere a inclusão do óbito confirmado no Boletim Epidemiológico no Cievs.

O 21º óbito de atalaiense por conta do novo coronavírus, trata-se de um homem de 65 anos de idade, que tinha doença cardiovascular e faleceu no Hospital da Mulher.

Até o momento já são 610 casos confirmados no município. No Boletim da Covid-19 divulgado pela Prefeitura Municipal de Atalaia, nesta última quarta-feira (28), são 601 casos recuperados da doença no município.