Girador vence “final antecipada” e avança às semifinais. Vila Nova, Show de Bola e Náutico também estão classificados

Sobrou emoção nas quatro partidas realizadas neste domingo (25), no Estádio O Luizão, que definiram os semifinalistas da edição 2020 do Campeonato Atalaiense de Futebol. Vila Nova, Show de Bola, Náutico e 3º Tempo Girador continuam vivos na briga pelo titulo da maior competição de futebol do interior de Alagoas.

No primeiro confronto do dia, o Grêmio Porangaba entrou como grande favorito, fez um bom jogo, mas foi superado pelo Vila Nova pelo placar de 1 a 0. Gol de Carlos Roberto garantiu a classificação do Vila.

Quem sobrou em campo foi o Show de Bola, que venceu por 3 a 1 o Guarani e segue em busca do sonhado título. José Fernando (2x) e Pedro Marcos, garantiram a vitória do Show de Bola, com João Paulo descontando para o Guarani.

Favorito no confronto, pelo ótima primeira fase que fez, o Náutico não decepcionou e venceu por 2 a 1 o Palmeirinha, com gols de Sérgio Barros e Gleverson. Carlos Germano descontou como o Palmeirinha. A equipe do Distrito Santo Antônio segue para a próxima fase e é apontada com grande favorita ao título.

Na considerada final antecipada, o tetracampeão Vira Copos e o tricampeão 3º Tempo Girador fizeram uma partida muito equilibrada, com poucas chances de gols para cada lado. Empate por 0 a 0 no tempo normal e definição da vaga nos pênaltis. Com muita emoção o Girador superou seu principal adversário pelo placar de 7 a 6. A equipe do bairro Girador chega forte na busca do seu quarto troféu de campeão atalaiense.

Os confrontos das semifinais serão definidos através de sorteio que acontece na próxima terça-feira, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.