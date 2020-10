Ex-vice-prefeito de Atalaia, Zé Humberto morre aos 80 anos

Faleceu nesta quinta-feira (22), aos 80 anos, o ex-vice-prefeito do município de Atalaia, José Humberto Craveiro de Medeiros, o Zé Humberto.

Natural de Atalaia, Zé Humberto nasceu em 21 de dezembro de 1939. É filho de um dos casais mais respeitados da história do município, Seu Manú (ex-vereador e ex-vice-prefeito) e a Educadora Dona Suzana Craveiro.

Casado com Creusa Albuquerque de Medeiros, com quem teve cinco filhos: Marcos André, Alexandre, Suzana, Júnior Medeiros e Tasciana.

Foi por dois mandatos vice-prefeito de Atalaia. Primeiro na gestão de Chico Vigário, entre 1989 a 1992. Depois foi vice-prefeito durante a gestão de Sebastião Batalha, entre 1997 a 2000.

O prefeito Chico Vigário e o Poder Legislativo se manifestaram através das redes sociais, com mensagens de pesar. Confira:

“É com grande tristeza que comunicamos a notícia do falecimento do Sr. José Humberto Craveiro de Medeiros. O Zé Humberto, que já foi um dos meus companheiros na luta política por Atalaia. Prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé”, destaca a nota divulgada pelo prefeito.

“Com profundo pesar a Câmara Municipal de Atalaia, através do Presidente Alexandre Tenório, demais vereadores e funcionários, recebeu a notícia do falecimento do ex-vice-prefeito de Atalaia, ZÉ HUMBERTO. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos de solidariedade. Que Deus conceda o conforto necessário aos corações enlutados por esta dolorosa perda”, destaca a nota divulgada pela Câmara Municipal.

O velório do ex-vice-prefeito atalaiense acontece no Sindicato dos Educadores de Atalaia – SEATA, com sepultamento previsto para as 17 horas, no cemitério da cidade.