Atalaiense brilha com gols e assistência em sua estreia na Segunda Divisão do Mato-Grossense

Eduardo com a camisa do Santa Cruz da Barra dos Bugres

Emprestado pelo Desportivo Aliança, de Alagoas à equipe do Santa Cruz da Barra dos Bugres, de Mato Grosso, o atalaiense Eduardo Oliveira brilhou em sua estreia na Segunda Divisão do Campeonato Mato-Grossense, marcando gols, dando assistência e ajudando sua equipe a conquistar uma importante vitória na busca pelo acesso a primeira divisão.

A semana foi de grandes emoções para o jovem atalaiense de apenas 22 anos. Aguardando seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário – BID, da CBF, o que aconteceu só na sexta-feira (16), véspera do jogo contra o Grêmio Sorriso, Eduardo treinou pouco e começou no banco. Do banco, viu o primeiro tempo terminar em um a zero para a equipe adversária.

Já no segundo tempo, Eduardo entrou no jogo e mostrou que joga muito. Eduardo marcou dois gols, deu uma assistência e ainda participou da jogada que resultou no outro gol do Santa Cruz, que venceu a partida por 4 a 3, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande.

O seu primeiro gol foi um golaço, com Eduardo chapelando o goleiro para deixar tudo igual no marcador. O terceiro gol do Santa Cruz saiu após uma ótima jogada de Eduardo dentro da área, servindo Abílio para balançar as redes. O quarto gol também foi do Eduardo, que percebendo a saída do goleiro, tocou por cima e foi só comemorar o ótimo resultado de sua equipe e uma estreia impecável.

A atuação do atalaiense foi destaque na edição do Globo Esporte local (assista aqui) e também chamou a atenção de clubes da Primeira Divisão do Mato Grosso.

“Venho trabalhando duro para esta oportunidade. Agradeço a Deus por ter feito um bom jogo na minha estreia e ter podido ajudar o Santa Cruz. Feliz com esse momento bom e com a minha estreia”, destacou Eduardo em mensagem enviada ao Atalaia Pop.

Se equipes da elite do futebol mato-grossense querem contar com o futebol de Eduardo, é o Estado de São Paulo o provável destino do jovem atleta de 1,65 metros de altura, após o termino da Segunda Divisão. O Mauá já vem conversando com representantes do jogador e está quase certo que no inicio do mês de novembro, um contrato seja fechado com a equipe paulista.

A Segunda Divisão do Mato-grossense está sendo disputada pelas equipes do Santa Cruz, Grêmio Sorriso, Ação e Atlético Mato-Grossense. Com o resultado, o Santa Cruz que havia perdido em sua estreia na competição, voltou a sonhar com o acesso, precisando de uma vitória simples para garantir a vaga.

Eduardo, também chamado de Dudu, já passou pelas equipes do São Domingos-AL, do Taubaté-SP, do Coruripe-AL e do Desportivo Aliança-AL.

Para o site Atalaia Pop, Eduardo aproveitou para deixar uma mensagem aos jovens atalaienses que assim como ele um dia sonhou, desejam seguir a carreia de jogador profissional de futebol.

“O recado que deixou para essa garotada de Atalaia é que nunca desistam dos seus sonhos. Sabemos que o Futebol é muito difícil, complicado, mas se a gente trabalhar duro, ter muita fé em Deus e nunca pensar em desistir, conseguimos chegar lá e alcançar nossos objetivos. Temos que focar no que a gente quer. Assim como eles têm esse sonho, eu também já tive, já joguei no amador em Atalaia. Acredito que muitos me conhecem por eu ter começado no amador. Graças a Deus consegui assinar no profissional e viajar para outros clubes. Acredito que esse é o sonho deles também, em poder ser reconhecido em Atalaia. Nunca desistam dos seus sonhos, continuem trabalhando, focado e colocando Deus na frente de tudo, que na hora certa, no momento certo, Deus vai abençoar e vai abrir as portas. Tem que trabalhar e estudar, que é fundamental”, destaca Eduardo.

CONFIRA A MENSAGEM EM ÁUDIO: