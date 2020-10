1ª Divisão: Definidos os confrontos das Quartas de Finais do Atalaiense de Futebol 2020

Encerrada neste domingo (18), a fase classificatória da elite do Campeonato Atalaiense de Futebol. Maiores campeões da competição, 3º Tempo Girador e Vira Copos, continuam vivos na briga por mais titulo municipal e se enfrentam na busca por uma vaga nas semifinais.

Pelo Grupo A, jogando no Campo Comesa I, o Náutico Santo Antônio continua 100% na competição e confirmou o primeiro lugar com uma goleada por 4 a 2 contra o rebaixado América. Miguel Lourenço, Sérgio Barros, Gleverson Renildo e Leandro Barbosa marcaram para o alvirrubro do Distrito Santo Antônio.

A segunda vaga do Grupo A foi definido no confronto entre 3º Tempo Girador e Asa Branca. Sem sustos, o tetracampeão atalaiense, o 3º Tempo Girador, garantiu vaga com uma vitória por 2 a 0, com gols de Luiz Henrique e Rodolfo Henrique.

Pelo Grupo B, no Estádio O Luizão, Palmeirinha e Vira Copos ambos com 4 pontos, entraram em campo bastando o empate para garantirem a classificação. Um empate por 3 a 3, garantiu a vaga das equipes, com o Vira Copos em primeiro e Palmeirinha em segundo. O artilheiro do Vira Copos Edvânio Correia balanço as redes duas vezes, com Carlos Gerônio do Palmeirinha marcando contra. Já o artilheiro Luiz Carlos marcou os três gols do Palmeirinha.

No segundo confronto do Grupo B, já sabendo do resultado, Deus É Fiel e Elite deveriam entrar em campo para disputar quem permanece na primeira divisão. Porém, as duas equipes, se recusaram a entrar em campo. Com campanhas idênticas em número de pontos, saldos e gols sofridos, o resultado de quem vai jogar a segunda divisão foi definido pela Secretaria de Esportes, através dos critérios de cartões amarelos. Deus É Fiel vai jogar a Segundona em 2021.

Pelo Grupo C, jogando no Campo São Sebastião, o show de garantiu o primeiro lugar vencendo o Chapecoense por 3 a 1. O resultado rebaixou a Chape atalaiense. Edvaldo Gama, Sivaldo Lins e José Fernando marcaram para o Show de Bola, com José Jonathan descontando para a Chapecoense.

Então líder do Grupo C com seis pontos, precisando apenas do empate para garantir a classificação em primeiro lugar, o Jovem Branca foi derrotado pelo Vila Nova por 2 a 0, com gols de Ronald e Valmir. Vila Nova ultrapassou a equipe do Distrito Branca pelo critério do confronto direto e garantiu a segunda colocação.

Já pelo Grupo D, no campo Lourival Melo, o Escurinho foi ultrapassado na tabela por Guarani, sendo derrotado pelo placar de 2 a 0, com gols de Alan Paulino e José Nisaldo. Guarani ficou com a segunda vaga do grupo.

Quem também segue 100% na 1ª Divisão é o Grêmio, que confirmou sua liderança vencendo o Swingueira pelo placar de 4 a 2. O artilheiro Denis José balançou as redes em duas oportunidades, Luiz Santos e Ricardo dos Santos completaram o marcador para a equipe do Distrito Porangaba. José Nilson e João Vitor marcaram para o Swingueira que está rebaixado para a segunda divisão.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAIS:

VIRA COPOS X 3º TEMPO GIRADOR

NÁUTICO X PALMEIRINHA

SHOW DE BOLA X GUARANI

GRÊMIO X VILA NOVA

* Os horários e os locais dos confrontos serão definidos na próxima quarta-feira.