Agora na Loja Império você vai encontrar lindos calçados da marca Melissa

Você vai amar saber desta grande novidade que acaba de chegar em Atalaia. Considerada referência em toda a região quando o assunto é calçados, confecções e assessórios, a Loja Império é o lugar onde você vai encontrar itens originais da Melissa, sem precisar se deslocar até Maceió.

A Melissa não é apenas uma marca, mas sim um objeto de designer consagrado e um dos mais queridos do Brasil, principalmente pelo público feminino, pois oferece calçados desde a fase infantil até a adulta, destacando-se no mercado por mesclar delicadeza com conforto, além de oferecer preços bastante acessíveis.

Além de uma grande variedade de modelo e cores para o público adulto, as Mini Melissas são lindas demais e vai combinar com qualquer look da sua filha ou do seu filho.

Além dos calçados, você vai se apaixonar pela Melissa Mini Cross Bag. Com tamanho perfeito para levar o necessário, será ideal para usar no dia a dia. Ela conta com preguinhas laterais que não abrem, mas que proporcionam um estilo moderno à bolsa. Possui alças transversais reguláveis e fechamento em clique, que proporcionam praticidade ao seu dia a dia.

O que você está esperando? Corre agora mesmo para a loja preferida dos atalaienses e garanta já a sua Melissa.

A Loja Império está localizada na Avenida Marechal Deodoro, no centro de Atalaia. Mais informações ligue: 82 3264-1410.