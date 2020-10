1ª Divisão: Náutico vence fácil o Girador e assume a liderança do Grupo A

Na manhã deste domingo (11), oito jogos foram realizados pela segunda rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol da 1ª Divisão. Foram 21 gols, com uma média de 2,6 gols por partida.

No clássico do Grupo A, o Náutico Santo Antônio enfrentou o 3º Tempo Girador e venceu com facilidade pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Sérgio Barros e um de Pedro Paulo. Com o resultado, a equipe do Distrito Santo Antônio assumiu a liderança do Grupo A.

O jogão da rodada ficou por conta de Swingueira e Escurinho, pelo Grupo D. Após ser atropelado pelo Grêmio na primeira rodada, o Escurinho se reabilitou na competição e venceu por 3 a 2, com dois gols de Josinaldo Marcolino e um de Jerlânio. João Vitor marcou duas vezes para o Swingueira.

Também pelo Grupo D, o Grêmio venceu o seu segundo jogo e lidera com folga o grupo. Com gol de Denis José, o atual artilheiro da competição com 3 gols, a equipe do Distrito Porangaba derrotou o Guarani, no Campo São Sebastião.

Pelo Grupo B, o Vira Copo, que é o atual bicampeão, precisou contar mais uma vez com seu artilheiro Edvânio Correia, para vencer por 1 a 0 a equipe do Deus É Fiel. Com 4 pontos, o Vira Copo assumiu a liderança do Grupo e segue firme em busca do tricampeonato.

Pelo Grupo C, o Jovem Branco venceu o Show de Bola por 2 a 1, jogando no Campo da Comesa. José Ronilton e Wilames Elias marcaram para o tricolor, com Alexsandro Cosmo descontando para o Show de Bola.

Náutico, Jovem Branca e Grêmio são as equipes que estão 100% na competição que é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS E A CLASSIFICAÇÃO: