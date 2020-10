Deus É Fiel acaba com a invencibilidade do Sport e se aproxima da liderança no Atalaiense Master

Na tarde deste sábado (10), a equipe do Deus É Fiel confirmou o bom momento e derrotou o líder e então invicto Sport Atalaia, pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol Master. Com o resultado o Deus É Fiel está a apenas três pontos do líder Sport.

José Edmilson, José Daniel e Carlos Henrique marcaram para o Deus É Fiel, com o zagueiro Márcio Pereira, referência para o futebol atalaiense, descontando para o Sport.

Também no Estádio O Luizão, o Show de Bola venceu o lanterna Criciúma pelo placar de 1 a 0, com gol de Manoel Guedes. Show de Bola é o terceiro colocado.

Quem vem caindo na tabela e já vê ameaçada a sua classificação à próxima fase é o time do Girador. Jogando no Campo da Comesa, ficou no empate em 1 a 1 com o América. Erinaldo Salú marcou para o Girador, com Rosivalldo Guedes balançando as redes para o América.

Em sua terceira edição, a competição é uma realização da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.