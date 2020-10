Atalaia ganha Centro especializado em reabilitação física

Centro de Reabilitação é um importante avanço para a Saúde do município.

Nesta quarta-feira (7), o município de Atalaia teve mais um importante avanço na área de Saúde, com o início do funcionamento do Centro de Reabilitação especializado em tratamento de Fisioterapia.

Espaço amplo e completo, que conta com os equipamentos necessários e profissionais qualificados para entregar um atendimento de alta qualidade para os pacientes com dificuldades de locomoção, problemas neurológicos, entre outros traumas que necessitem de atendimento fisioterápico.

“Esse espaço é mais um sonho que hoje realizamos e podemos afirmar que isto chama-se compromisso com o povo, com atendimento humanizado e mais eficaz. Agradeço todo o apoio de nossa equipe”, destaca a secretária de Saúde Rosagela Maria.

O Centro de Reabilitação está localizado na Avenida Floriano Peixoto, próximo a Associação Cultura Professora Maria Luiza (ASMALU), no centro de Atalaia.