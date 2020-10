Winicius Vaqueiro é selecionado para participar do WS Cover e pode gravar um clipe ao lado do Safadão

O cantor Winicius Vaqueiro foi um dos dez selecionados pelo Wesley Safadão e equipe para participar do WS Cover, que vai selecionar o melhor cover da música “Não Valeu”, através de uma votação que inicia a partir das 18 horas desta terça-feira (6), no site www.wesleysafadao.com.br.

Caso vença a disputa, o cantor mirim que tem raízes nas cidades de Atalaia e que vem fazendo um grande sucesso em toda Alagoas, vai gravar um clipe bônus com o Safadão, na cidade de Fortaleza.

Assim que saiu o resultado da seleção, Winicius Vaqueiro postou em seu feed no Instagram, destacando a emoção em ter sido um dos 10 selecionados. “Alô galerinha, é com o coração cheio de alegria que venho falar pra vocês, fui um dos 10 selecionados pro WS Cover. A partir de amanhã começa a votação, conto com a ajuda de todos vocês”.