Grande apoio popular marca o início da campanha de Chico Vigário em Atalaia

Milhares de atalaienses foram às ruas da cidade, na tarde e noite deste domingo (4), em apoio à reeleição de Chico Vigário (MDB) ao cargo de prefeito do município e a candidatura de Maria da Comesa (Progressistas) para vice-prefeita. O grande apoio politico também tem chamado a atenção e reafirmado a força da aliança MDB e Progressistas em Atalaia.

Com início no bairro José Paulino, seguindo pela Rua de Cima, bairro histórico de Atalaia e avançando às principais ruas do centro da cidade, a primeira caminhada oficial da Coligação Atalaia dos Atalaienses já entra para a historia da cidade como uma das maiores manifestações populares em apoio a uma candidatura.

Durante todo o percurso, Chico Vigário fez questão de cumprimentar todos os atalaienses que participaram da caminhada ou que preferiram esperar de suas calçadas, reafirmando o compromisso em continuar um trabalho de desenvolvimento de Atalaia.

“Meu povo sabe do amor que sinto por eles. Nunca estive na política para enricar, meu legado é desenvolver a minha terra e garantir a dignidade do meu povo. Já fiz muito, mas ainda quero fazer muito mais”, destaca Chico Vigário.

Para Maria da Comesa, a manifestação de carinho do povo atalaiense ficará marcado em seu coração. “A força dos atalaienses me dá ainda mais energia para junto do prefeito Chico Vigário, enfrentar os desafios, pois os atalaienses querem ver a sua cidade continuar crescendo. Mais uma vez meu muito obrigado pelo carinho e disposição, estamos juntos de vocês para lutar por Atalaia”, destaca a candidata a vice-prefeita.

Também participaram do ato político os candidatos a vereadores do MDB e do Progressistas, o atual vice-prefeito Rodrigo Albuquerque, a ex-vereadora Nem Brasil e a deputada estadual Ângela Garrote que destacou o forte sentimento dos atalaienses em valorizar o que é do município.

“Em Atalaia existe um forte sentimento de unidade. Essa união tem um propósito, que é levar o município mais adiante. Sempre saio desta terra alegre e motivada pelo engajamento político e trabalho coletivo dos atalaienses. Por isso, temos muito orgulho de apoiar Chico Vigário e Maria da Comesa, pessoas que sabem construir”, comentou a deputada.

Grande caminhada tomou as ruas do município de Atalaia.