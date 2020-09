Goiás é melhor nos pênaltis e conquista a Segundona do Atalaiense de Futebol 2020

Teve grito de “É CAMPEÃO” na manhã deste domingo (27), no Estádio O Luizão, em Atalaia. Nos pênaltis o Goiás derrotou o Jagamayca por 4 a 2 e conquistou a 2ª Divisão do Campeonato Atalaiense de Futebol 2020. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

Representantes do Povoado Olhos D’água, o Goiás começou avassalador o jogo, dominando a partida no primeiro tempo e marcando dois gols, com Raul dos Santos e Ranilson Barbosa. Atrás, Jailson Apolinário realizava boas defesas, garantindo o resultado e também o troféu de melhor goleiro da competição.

No segundo tempo, teve mudança de lado e mudança de domínio. Mesmo desfalcado de seu craque, o artilheiro Eduardo Correia, o Dudu, a equipe do Jagamayca foi valente e não desistiu de buscar o empate. Marcou primeiro com José Gleidson e o segundo foi de pênalti convertido por Daniel José. O pênalti foi marcado após uma jogadaça de Arthur, que aplicou dentro da área um elástico/caneta desconcertante em seu adversário, tendo sido derrubado logo em seguida.

A vitória na disputa dos pênaltis consagrou a regularidade do Goiás, que tem apenas três anos de fundação.

As equipes receberam troféus e medalhas.

Colecionador de títulos no Futebol Amador de Atalaia, o goleiro Jailson Apolinário destacou a brilhante campanha do Goiás. “Começamos pegando o melhor time do campeonato e superando ele. Fomos alcançando o nosso objetivo, jogando bem. Nas decisões de pênaltis procurei fazer a minha parte. Gostaria de dizer que futebol se ganha dentro de campo. Só temos que agradecer a Deus por este titulo e parabenizar toda a equipe que honraram a camisa. Todos estão de parabéns”.

Autor do primeiro gol do Jagamayca, o capitão José Gleidson parabenizou o Goiás, mas destacou a ótima campanha de sua equipe. “O Goiás foi o campeão, mérito deles. Mas, a nossa equipe lutou até o fim e todos estão de parabéns. Estamos juntos”.

Mais cedo, Juventude Porangaba que já havia anunciado em suas redes sociais que abriria mão da disputa pelo terceiro lugar, por conta de luto, devido ao falecimento do avô de jogadores da equipe, esteve presente em campo em respeito a competição e ao Jaqueirense. Mas, conforme combinado, só foi dado o ponta-pé inicial. Na premiação, foi a vez do Jaqueirense prestar um grande gesto de solidariedade e entregar o troféu de terceiro colocado a equipe do Juventude.

Capitão da equipe do Distrito Porangaba, o capitão Paulinho destacou a boa campanha da equipe e agradeceu o gesto de solidariedade do Jaqueirense. “Fizemos uma boa campanha, chegando a disputar o terceiro lugar. Infelizmente morreu um ente querido de alguns dos nossos jogadores e resolvemos não jogar em homenagem a ele. Agradecemos o gesto da equipe do Jaqueirense. Um dos nossos objetivos era chegar a primeira divisão e o ano que vem vamos nos reforçar e se organizar mais, para tentar buscar o titulo”, destacou.

Para Cristiano, capitão do Jaqueirense, foi gratificante participar da competição e agradeceu a organização do campeonato. “Agradecer a organização da competição e parabenizar o nosso amigo Marcelo, que nos bastidores dando todo o suporte as equipes. Chegamos desacreditados, onde muitos do centro não conhece, mas já estamos marcado na historia de Atalaia e nessa competição pudemos mostrar a força que o Jaqueirense tem. Agora é nos preparar para a primeira divisão, para disputar essa competição com força total”, comentou.

Para a secretária municipal de Esporte e Lazer, Luisa Albuquerque, todas as equipes estão de parabéns pelo ótimo nível que foi o campeonato. “Todos que estiveram envolvidos na organização do campeonato estão de parabéns. Parabenizar ao prefeito Chico Vigário, que é um apaixonado pelo futebol e que sempre em parceria com o Chulapa, se dedicou o máximo para realizar esses campeonatos. Tenho orgulho de ser esposa do Aloísio, um exemplo de ser humano e de humildade. A final foi um jogaço e todos são campeões”, destacou.

A grande final foi acompanhada pelo prefeito Chico Vigário, Aloísio Chulapa, Márcio Pereira e os vereadores Quinho do Portão e Marcos Rebollo.

Prefeito Chico Vigário esteve prestigiando a grande final da Segunda Divisão.