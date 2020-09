Futebol Master: Sport vence mais uma e abre cinco pontos para o segundo colocado

Na quinta rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol Master, disputada na tarde deste sábado (26), a equipe do Sport Santo Antônio venceu sua quarta partida na competição e disparou na liderança com 13 pontos.

O líder enfrentou a equipe do Criciúma, no Campo da Comesa I. Com gols de Altair, Luiz Henrique e Adilson Almeida, o Sport venceu por 3 a 1. Erinaldo Calixto descontou para o Criciúma, o penúltimo colocado na tabela.

No Estádio O Luizão, Girador e Show de Bola entraram em campo buscando se aproximar do líder. Mas, o empate em 1 a 1, com gols de Paulo Viana (Girador) e Manoel Guedes (Show de Bola), frustrou os planos das equipes, que agora estão empatados com 8 pontos cada.

Quem se recuperou na tabela foi a equipe do Deus É Fiel, que jogando no Estádio O Luizão, venceu o América pelo placar de 3 a 0. Gols de Jailson Marques, Anauberto Silva e José Rogério. O América é o lanterna da competição.