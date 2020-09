MAP 2020 do CEPP foi realizada através de lives nas redes sociais

Em função da pandemia da COVID-19 e com a impossibilidade de realizar atividades presenciais, o Centro Educacional O Pequeno Príncipe realizou sua Mostra de Atividades Pedagógicas – MAP, edição 2020, de forma on-line, através de lives em suas redes sociais, mobilizando alunos, professores, coordenações e famílias.

Com o tema CARREGANDO PARA O FUTURO, a abertura ficou por conta de um Drive-Thur realizado no dia 6 de setembro, com alunos da Educação Infantil e Fundamental I.

As lives estão sendo disponibilizadas na página oficial do CEPP, no Youtube - CLIQUE AQUI.