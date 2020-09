IDEB: Educação de Atalaia avança e supera meta estabelecida pelo Ministério

O município de Atalaia superou as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação, no que diz respeito aos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), divulgados no dia 15 de setembro. Um avanço de 30% na qualidade de ensino.

Os resultados divulgados atestam que a Educação Municipal de Atalaia avançou de maneira significativa na qualidade do ensino, elevando seus índices nos anos finais e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, comparados aos divulgados em 2017. Esses dados revelam também o melhor índice de desempenho da educação municipal de Atalaia, desde que o IDEB passou a medir a qualidade da aprendizagem no país.

De acordo com os números do Ministério da Educação, a cidade que em 2017 estava com 4.2 no índice de metas alcançadas, passou a para uma pontuação 4.6 nos anos iniciais do Ensino Fundamental I (4º e 5º anos).

As Escolas Municipais João Cordeiro de Souza (Distrito Ouricuri) – 3.7/3.4, Lúcio Fidelis de Moura (Distrito Porangaba) – 4.4/4.3, Francisco de Albuquerque Pontes (Distrito Santo Antônio) – 4.5/4.3, Jabes Francisco da Silva (Centro) – 4.7/4.7, José Martins de Almeida (Distrito Branca) – 4.0/3.9, Padre Medeiros (Povoado Olhos D’água) – 4.5/4.3 e Cícero Cabral Toledo (Povoado Jenipapeiro) – 4.0/3.9, alcançaram a meta projetada.

Após oito anos, a educação em Atalaia voltou a alcançar a meta estabelecida pelo IBED no Fundamental II (8º e 9º anos). O avanço também foi recorde, aumentando a nota de 3.4 registrada em 2017, para 4.4 em 2019.

As Escolas Antônio Vieira da Costa (Mirante Atalaia) – 4.2/4.0 e Lúcio Fidelis de Moura (Distrito Porangaba) – 4.4/3.9, alcançaram a meta projeta. As outras escolas, apesar de não alcançar a meta, apresentaram um aumento significativo, que contribui para o avanço do IDEB no município:

Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos – 2.9 (2017) para 4.1 (2019).

Escola Municipal João Cordeiro de Souza Júnior – 3.6 (2017) para 3.9 (2019).

Escola Municipal Dr. João Carlos – 3.8 (2017) para 3.9 (2019).

Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes – 3.7 (2017) para 4.4 (2019).

Escola Municipal Suzana Craveiro – Resultado Não Divulgado (2017) para 4.2 (2019).