Acidente entre carro e caminhão deixa duas pessoas feridas em Atalaia, AL

Uma colisão entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (20), na BR-316, em Atalaia, região metropolitana de Maceió.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas, que ainda estavam conscientes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transitava no sentido Atalaia/ Maribondo, quando virou à esquerda e colidiu contra o carro, que transitava no mesmo sentido.

O Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou os feridos para o Hospital de Emergência do Agreste. Uma das vítimas, um homem de 48 anos, teve laceração na orelha.